Пролог киевского Майдана в Тбилиси

Сам по себе заголовок «В Тбилиси был разогнан очередной митинг оппозиции» стал в последние дни чуть ли не дежурной новостью. И если в cамом начале она по-настоящему шокировала, то со временем к ней стали привыкать…
Вот уже много лет все начинается и развивается примерно по одной схеме: в 7 вечера после завершения рабочего дня происходит крупный митинг с участием нескольких десятков тысяч человек. Со стороны может показаться, что назревает нечто экстраординарное, что вот-вот грянут революционные события, полыхнет гневом и призывами грузинский Майдан. Но в реальности все происходит иначе, и действо с участием многотысячных толп напоминает скорее демонстрацию сдержанного непослушания, проходящую в атмосфере эмоциональной приподнятости, патетических призывов, нестройных скандирований и, конечно же, громких и пылких речей.
Словом, все вроде спокойно, обстановка не наэлектризована и над толпами демонстрантов не реет буревестник черной молнии подобный. Но спустя несколько часов, когда часть митингующих начинает расходиться, на площадь по команде высыпают спецназовцы в касках (в Грузии их называют «робокопами») при щитах, дубинках и баллонах с перцовым газом. Сначала они выстраиваются в ряд, затем включается запись голоса какой-то тетки, которая с занудливостью автоответчика повторяет как заведенная: «Граждане, просьба разойтись, иначе в отношении вас будут применены средства, предусмотренные законом», после чего робокопы начинают теснить сопротивляющийся народ, применяя газ и водометы.
Вся эта толкотня с криками, угрозами и проклятиями продолжается несколько часов, после чего вымокшие до нитки демонстранты с красными от перцового газа глазами покидают площадь перед парламентом и расходятся по домам.
До следующего раза…
На митингах оппозиции четко прослеживается динамика изменений, произошедших в Грузии за последние годы. Среди демонстрантов очень много городской молодежи – ярко одетой, раскрепощенной, с диковинными прическами, лилового цвета волосами и пирсингом, которые очень непохожи на своих родителей, ходивших преимущественно в черно-белом и с одинаковыми прическами на косой пробор. Всем своим видом, дерзостью и настроем эти парни и девушки, которых никак не спутаешь с ревнителями православия и традиций, словно подтверждают, что место под солнцем, к которому так стремится современная грузинская молодежь, – это Европа.
Смотришь на них и думаешь: вот оно, будущее Грузии! Они намного лучше нас, у них меньше штампов в голове, они менее фанатичны в религии и, главное, лишены тех страхов, под гнетом которых формировались поколения их отцов и дедов. И невольно спрашиваешь себя: «Откуда у власти такая ненависть к этим ребятам? Откуда это стремление унизить их, втоптать в грязь их достоинство? Ведь это же молодежь, с ней разговаривать надо, а не разгонять водометами! Почему же с ней обращаются как с чужими?..»
Впрочем, к чему эта риторика?! Они ведь и есть чужие. От того власть и выталкивает их с таким остервенением на обочину.
«Вы не с нами! – кричит «Грузинская мечта» грузинской молодежи. — Вы против нас, а значит, ваше мнение никого не интересует, мы вас в упор не видим! Вы слишком вольнодумны, слишком свободны и задаете слишком много неправильных вопросов. А нам, наоборот, нужны покладистые, аккуратно причесанные, одетые по схеме «белый верх, черный низ» патриоты Грузии, умеющие слушать начальников, не задавать лишних вопросов и брать под козырек…
Вот почему на акциях протеста грузинской оппозиции меня лично не покидает гнетущее ощущение полной безнадежности. Ну, хорошо, собрались на площади 30 тысяч человек, пошумели, поскандировали, дальше-то что? Будете штурмом брать здание парламента или резиденцию правительства? А смысл? Ведь даже если вы ворветесь в пустые здания, сломаете там несколько стульев и даже сделаете селфи в кресле спикера или премьера, законно избранные депутаты или министры останутся таковыми даже сидя на лавочке у себя во дворе.
Я это к тому, что само понятие «мирная революция» — это фантом, химера, которая может реализоваться раз в тысячу лет. А именно в ситуации, когда власть ничтожно слаба, а оппозиция располагает молчаливой поддержкой 90 процентов населения. Но чтобы звезды сошлись таким удивительным образом, нужны какие-то сверхособые обстоятельства.
Так что же делать? Либо подчиниться самодурству властей, либо получить киевский Майдан-2014 со стрельбой в центре города и сотнями жертв. Согласитесь, выбор не очень обнадеживающий.
Ну, а пока власти Грузии открыто выступают практически против всей страны. Попытка протолкнуть «Закон об иностранных агентах» всколыхнула всю Грузию, против этого законопроекта выступают деятели искусств, спортсмены, разного рода ассоциации фермеров, Союзы маркшейдеров и прочие объединения, получающие гранты из США и Европы. Критика этого «законотворчества» прозвучала даже от некоторых представителей правящей «Грузинской мечты».
Понятно, что в ближайшие дни акции протеста будут продолжены, но при этом никто не берется предугадать, чем все закончится.
Ясно лишь одно: по своей напряженности политическая атмосфера в Грузии начинает напоминать пролог киевского «Майдана-2014». Впрочем, градус ожесточения демонстрантов еще не достиг максимального накала, и подавляющее большинство грузин – к счастью или на беду – пока не готовы стрелять друг в друга боевыми патронами…