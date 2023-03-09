Пролог киевского Майдана в Тбилиси

Сам по себе заголовок «В Тбилиси был разогнан очередной митинг оппозиции» стал в последние дни чуть ли не дежурной новостью. И если в cамом начале она по-настоящему шокировала, то со временем к ней стали привыкать… Вот уже много лет все начинается и развивается примерно по одной схеме: в 7 вечера после завершения рабочего дня происходит крупный митинг с участием нескольких десятков тысяч человек. Со стороны может показаться, что назревает нечто экстраординарное, что вот-вот грянут революционные события, полыхнет гневом и призывами грузинский Майдан. Но в реальности все происходит иначе, и действо с участием многотысячных толп напоминает скорее демонстрацию сдержанного непослушания, проходящую в атмосфере эмоциональной приподнятости, патетических призывов, нестройных скандирований и, конечно же, громких и пылких речей.

Словом, все вроде спокойно, обстановка не наэлектризована и над толпами демонстрантов не реет буревестник черной молнии подобный. Но спустя несколько часов, когда часть митингующих начинает расходиться, на площадь по команде высыпают спецназовцы в касках (в Грузии их называют «робокопами») при щитах, дубинках и баллонах с перцовым газом. Сначала они выстраиваются в ряд, затем включается запись голоса какой-то тетки, которая с занудливостью автоответчика повторяет как заведенная: «Граждане, просьба разойтись, иначе в отношении вас будут применены средства, предусмотренные законом», после чего робокопы начинают теснить сопротивляющийся народ, применяя газ и водометы. Вся эта толкотня с криками, угрозами и проклятиями продолжается несколько часов, после чего вымокшие до нитки демонстранты с красными от перцового газа глазами покидают площадь перед парламентом и расходятся по домам. До следующего раза… На митингах оппозиции четко прослеживается динамика изменений, произошедших в Грузии за последние годы. Среди демонстрантов очень много городской молодежи – ярко одетой, раскрепощенной, с диковинными прическами, лилового цвета волосами и пирсингом, которые очень непохожи на своих родителей, ходивших преимущественно в черно-белом и с одинаковыми прическами на косой пробор. Всем своим видом, дерзостью и настроем эти парни и девушки, которых никак не спутаешь с ревнителями православия и традиций, словно подтверждают, что место под солнцем, к которому так стремится современная грузинская молодежь, – это Европа.

Смотришь на них и думаешь: вот оно, будущее Грузии! Они намного лучше нас, у них меньше штампов в голове, они менее фанатичны в религии и, главное, лишены тех страхов, под гнетом которых формировались поколения их отцов и дедов. И невольно спрашиваешь себя: «Откуда у власти такая ненависть к этим ребятам? Откуда это стремление унизить их, втоптать в грязь их достоинство? Ведь это же молодежь, с ней разговаривать надо, а не разгонять водометами! Почему же с ней обращаются как с чужими?..» Впрочем, к чему эта риторика?! Они ведь и есть чужие. От того власть и выталкивает их с таким остервенением на обочину. «Вы не с нами! – кричит «Грузинская мечта» грузинской молодежи. — Вы против нас, а значит, ваше мнение никого не интересует, мы вас в упор не видим! Вы слишком вольнодумны, слишком свободны и задаете слишком много неправильных вопросов. А нам, наоборот, нужны покладистые, аккуратно причесанные, одетые по схеме «белый верх, черный низ» патриоты Грузии, умеющие слушать начальников, не задавать лишних вопросов и брать под козырек…

Вот почему на акциях протеста грузинской оппозиции меня лично не покидает гнетущее ощущение полной безнадежности. Ну, хорошо, собрались на площади 30 тысяч человек, пошумели, поскандировали, дальше-то что? Будете штурмом брать здание парламента или резиденцию правительства? А смысл? Ведь даже если вы ворветесь в пустые здания, сломаете там несколько стульев и даже сделаете селфи в кресле спикера или премьера, законно избранные депутаты или министры останутся таковыми даже сидя на лавочке у себя во дворе. Я это к тому, что само понятие «мирная революция» — это фантом, химера, которая может реализоваться раз в тысячу лет. А именно в ситуации, когда власть ничтожно слаба, а оппозиция располагает молчаливой поддержкой 90 процентов населения. Но чтобы звезды сошлись таким удивительным образом, нужны какие-то сверхособые обстоятельства. Так что же делать? Либо подчиниться самодурству властей, либо получить киевский Майдан-2014 со стрельбой в центре города и сотнями жертв. Согласитесь, выбор не очень обнадеживающий.