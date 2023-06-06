Прокурор запросил более 220 лет лишения свободы

Прокурор 6 июня закончил читать обвинение по так называемому «делу о поджоге дома Гайдукевича», а также запросил сроки для обвиняемых. Государственный обвинитель считает, что вина фигурантов дела доказана.

Напомним, что по ходу следствия оно стало многоэпизодным и массовым.

Как сообщает Mlyn.by, прокурор запросил для бывшего ресторатора Вадима Прокопьева 25 лет усиленного режима, из них 5 лет тюрьмы. Он обвиняется в перевозке огнестрельного оружия и боеприпасов, а также в подготовке теракта в отношении лидера ЛДПБ и депутата Олега Гайдукевича.

Сергею Лисовскому и Павлу Чемякину обвинитель запросил по 20 лет, а Владимиру Савенкову и Хамицевичу — 17 и 16 лет усиленного режима соответственно каждому. Сергею Соколову — 14 лет усиленного режима соответственно и штраф в размере 700 базовых величин, а Дмитрию Неверкевичу — 11 лет усиленного режима и 3 тысячи базовых величин. Ольге Петух и Николаю Рою — 13 и 12 лет усиленного режима соответственно. Павлу Чихинскому и Денису Филончику — 9 лет усиленного режима, Петру Юркевичу — 9 лет общего режима.

Что касается дома Гайдукевича и семьи Войтеховичей, которые, как утверждает обвинение, его поджигали… Утверждается, что они купили для этого лодку и парики, а затем отправились якобы на ночную рыбалку и изображали отдыхающих вблизи дома депутата, а сами прятали и перепрятывали в кустах бутылки с зажигательной смесью.

Для них гособвинителем были запрошены следующие сроки: Владиславу (сын) — 21 год, Виталию (отец) — 19 лет, Анастасии (жена сына) — 13 лет Ольге (мать) — 12 лет.

И, наконец, срок в прениях для Эдуарда Пестрака — 3,6 года с лишением права занимать государственные должности, а для Алексея Михайлова — 2 года общего режима, который он уже отбыл, с освобождением в зале суда.

Напомним, что Прокопьев, Чемякин и Хамицевич находятся за пределами Беларуси. Их судили заочно.

Завтра прения сторон будут продолжены.