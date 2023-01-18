Сначала связал, а потом пытался избавиться от трупа. Вонь от разложившего тела пытался перебить духами.

Прокуратура Фрунзенского района г.Минска направила в суд уголовное дело по обвинению 37-летнего местного жителя Л. в незаконном лишении свободы способом, опасным для жизни и здоровья потерпевшего, которое сопровождалось мучениями, а также надругательстве над трупом.

«Согласно материалам дела ранее неоднократно судимый Л. осенью 2022 года в состоянии алкогольного опьянения устроил скандал с проживавшим совместно с ним 55-летним потерпевшим М. — говорится в сообщении. — В ходе ссоры обвиняемый с особой жестокостью нанес удары ногами и руками по телу и голове потерпевшего. Пользуясь тем, что М. не мог оказать должного сопротивления, связал его и поместил в одну из комнат квартиры. Оставив потерпевшего связанным, обвиняемый продолжил пить.

На следующий день он обнаружил тело потерпевшего без признаков жизни. Опасаясь привлечения к ответственности, мужчина не сообщил о случившемся милицию. При этом оставил труп на длительное время в квартире. Когда появился зловонный запах, обвиняемый вылил духи, растворитель и другие жидкости на труп.

Впоследствии он попытался избавиться от тела и вынес его в сумке из квартиры, однако был задержан сотрудниками милиции.

После изучения материалов уголовного дела в прокуратуре Фрунзенского района г.Минска пришли к выводу об обоснованности обвинения, объективном исследовании обстоятельств преступлений. Согласились с квалификацией содеянного по ч.2 ст.183 и ч.1 ст.347 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Избранную ранее в отношении Л. меру пресечения в виде заключения под стражу прокурор оставил без изменения.