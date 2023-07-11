Пройдут ли белорусские клубы проверку на профпригодность?

На этой неделе белорусские футбольные клубы стартуют в еврокубках.

11 июля борисовский БАТЭ сыграет в 1-м квалификационном раунде Лиги чемпионов с с албанской командой «Партизани». И уже на следующий день вступают в борьбу в квалификации Лиги конференций минское «Динамо» и гродненский «Неман», которые встретятся соответственно с боснийским «Железничаром» и венгерским «Вадуцом».

Надо сказать, что сейчас в белорусском футболе из-за договорных матчей началась такая чехарда, что на европейской арене выступят совсем не те, кто должен выступать.

Как известно, за «договорняки» солигорский «Шахтер» лишили чемпионского титула 2022 года, а «Энергетик-БГУ» потерял серебряную медаль. Соответственно, поменялся состав участников и в еврокубковых розыгрышах.

В Лиге чемпионов вместо «Шахтера» выступает борисовский БАТЭ, а в Лиге конференций сыграют минское «Динамо» и гродненский «Неман», который получил право сыграть в этом году в квалификации Лиги конференций вместо футбольного клуба «Ислочь».

УЕФА отказал в участии в турнире «Ислочи», которая в 2016 году также была замешана в договорных матчах. По нормам Европейской федерации при таких условиях клуб не может участвовать в международных матчах.

Одним словом, ситуация выглядит почти как у классика: «Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был в связи с бывшею в их доме француженкою-гувернанткой, и объявила мужу, что не может жить с ним в одном доме».

Но в любом случае белорусские клубы в еврокубках присутствовать будут. Другой вопрос: будет ли толк от этого присутствия? Например, в прошлом сезоне наши футбольные клубы вписали в историю очень «яркую» страницу. Настолько яркую, что о ней вспоминают до сих пор!

Итоговый игровой баланс выступления четырех белорусских команд на евроарене был печальный: 1 победа, 3 ничьих и 8 поражений в 14 поединках. При этом чемпион Беларуси – солигорский «Шахтер» — в прошлом году в четырех матчах со словенским «Марибором» и румынским «Клужем» не одержал ни одной победы, а в Лиге конференций борисовский БАТЭ уступил по сумме двух матчей турецкому «Коньяспору» с общим счетом (0:5), а «Гомель» греческому «Арису» — 2:7.

Одним словом, пошумели знатно! В итоге Беларусь опустилась на последнее место в таблице коэффициентов. Наша страна могла бы покинуть 55-ю позицию, если бы солигорский «Шахтер» в третьем раунде еврокубков хотя бы раз победил румынский «Клуж», но не судьба.

Беларусь в итоге оказалась даже хуже Андорры, Сан-Марино и Люксембурга. Ниже падать уже некуда.

Так что, когда бывший председатель Белорусской федерации футбола Владимир Базанов обещал прогресс белорусского футбола «через 5-7 лет, потому что у нас внедрили немецкую программу, разработанную совместно с Российским футбольным союзом», белорусским болельщикам оставалось только тихо заплакать. Потому что побед хочется сейчас, а обещанный Базановым прогресс – это не кошка, которая рожает быстро и много.

Впрочем, участие в еврокубках – это не только негатив, но и возможность посмотреть на свое лицо в зеркало, сравнить его с другими и проверить свой реальный уровень профпригодности. Конечно, не всегда приятно смотреть на собственное отражение, но, как говорят, на зеркало неча пенять, коли рожа крива.