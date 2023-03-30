Производство, потребление, переработка: возможен ли мир без отходов?

Каждую минуту в океан выбрасывается эквивалент одного мусоровоза пластика. Если бы пищевые отходы были страной, то они стали бы третьим по величине источником выбросов парниковых газов.

Эти факты, которые помогают лучше понять и представить масштабы загрязнения окружающей среды, приводят в ООН по случаю Международного дня за мир без отходов, который отмечается сегодня.

«Мы не можем продолжать бездумно брать у Земли»

«Международный день за мир без отходов, который сегодня отмечается впервые, напоминает нам о фундаментальной и жестокой истине: человечество обращается с планетой как с мусорной свалкой», – сказал Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Около 17 процентов продуктов питания оказывается на помойке – и это при том, что 800 миллионов человек в мире недоедают, подчеркивают в организации.

Лишь 25 процентов всех электронных отходов подвергаются безопасной утилизации. И только 55 процентов твердых бытовых отходов утилизируется на контролируемых предприятиях – при этом их объемы продолжат расти с каждым годом. К 2050 году количество таких отходов может вырасти с 2,24 миллиарда тонн до 3,88 миллиарда тонн в год.

Сектор отходов играет не последнюю роль в создании тройного планетарного кризиса, составляющими которого являются изменение климата, утрата биоразнообразия, а также загрязнение окружающей среды.

«Мы не можем продолжать бездумно брать у Земли, а затем просто выбрасывать использованное в окружающую среду. Мы не можем просто выбрасывать ценные металлы, ресурсы и продукты питания – мы в долгу перед планетой. При этом в мире продолжает расти неравенство», – говорит Ингер Андерсен, исполнительный директор Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП).

«Мы располагаем как научными, так и традиционными знаниями для поиска решений проблемы отходов», – добавляет она.

В Международный день за мир без отходов в ООН продвигают эффективные модели потребления и производства, а также напоминают о необходимости утилизировать отходы.

«Мы должны прекратить захламлять наш единственный дом и объявить войну отходам», – сказал Гутерриш.

Нулевой уровень отходов

Так называемый «нулевой» уровень отходов подразумевает не столько полное отсутствие отходов, сколько ответственное производство, потребление и утилизацию продукции в замкнутой, «круговой» системе. Это означает, что ресурсы используются повторно или восстанавливаются в максимально возможной степени, а объемы отходов минимизируются.

Достижение нулевого уровня отходов требует действий на всех уровнях, подчеркивают в ООН.

Во-первых, говорят эксперты, продукция должна разрабатываться таким образом, чтобы быть долговечной и требовать меньшего количества материалов. Выбирая менее ресурсоемкие методы производства и транспортировки, производители могут еще больше ограничить загрязнение и отходы.

Потребители также могут сыграть ключевую роль в обеспечении безотходного производства, изменив свои привычки, повторно используя или ремонтируя бытовые предметы, а также сдавая отходы в специальные пункты сбора для последующей утилизации.

Правительства, сообщества, промышленные предприятия все чаще признают потенциал инициатив по созданию безотходных производств, повышению эффективности управления отходами и совершенствованию систем регенерации.