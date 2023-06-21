Многое в истории этого предприятия имеет уточнение — «первый» или «впервые».

Завод выпустил первые в Беларуси металлообрабатывающие станки. На этом предприятии была изготовлена и внедрена первая в СССР автоматическая линия балансировки коленчатых валов. Именно здесь впервые в СССР был изготовлен многоинструментальный обрабатывающий центр с системой ЧПУ…

Но славная история осталась в истории. А сегодня у предприятия оказалось много незадействованных площадей и долги перед банками.

Как бы то ни было, производственная база станкостроительного завода (МЗОР) на Октябрьской, 16 в Минске выставлена на аукцион. Цена стартует от 30 миллионов белорусских рублей или 10 миллионов долларов. Объявление об этом размещено на электронной торговой площадке «ИПМ-Торги».

Торги пройдут в очном формате состоятся 10 июля.

В состав лота входят административно-производственный (19710,5 кв.м) и производственный корпуса (4340,5 кв.м), литейный цех (7664,8 кв.м.), а также инженерный корпус (3348,6 кв.м). Уточняется, что площади зданий частично сданы в аренду, производственный и инженерный корпуса находятся в залоге у банка.

Производственная база МЗОР занимает участок площадью 51481 га. Но он предоставляется во временное пользование до 31 августа 2029 года. Кто может согласиться на такие условия, непонятно. Впрочем, 10 июля — увидим.

В описании лота также сказано, что здесь предусмотрено размещение объектов торгово-развлекательного, выставочно-музейного, музейно-просветительского назначения.