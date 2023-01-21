Недостаточно просто смотреть на парк из окна квартиры — нужно выходить.

Согласно новому исследованию учёных из Финляндии, частое пребывание на природе, в парках или садах может помочь снизить потребление рецептурных медикаментов и укрепить здоровье.

Исследователи из Финского института здоровья и социального обеспечения, Университета Тампере в Финляндии и Университета Восточной Финляндии использовали данные примерно 6 000 жителей Хельсинки, принимающих лекарства от тревожности, бессонницы, депрессии, высокого давления и астмы, пишет lifehacker.ru.

Всех участников в рамках анкетирования спрашивали, какие именно препараты они принимали, а также сколько «зелёных» и «синих» зон (природа на суше и вблизи озёр, рек и океанов) они могли наблюдать из своего дома и посещать.

Оказалось, что три или четыре вылазки на природу в неделю снижали потребность в лекарствах для психического здоровья на 33%, для нормализации давления — на 36%, и от астмы — на 26%.

При пяти посещениях природных зон шансы на то, что человеку потребуется приём лекарств, были ещё ниже. И эта корреляция прослеживалась вне зависимости от доходов людей и уровня образования, но размывалась при учёте индекса массы тела (ИМТ).

«Этот вывод согласуется с предварительными данными, подчёркивающими важность фактического использования зелёных насаждений в отношении психического здоровья, и предполагает, что то же самое верно и для других состояний здоровья, таких как астма и гипертония»,- говорят авторы исследования.