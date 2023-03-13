Прогноз по валютам: стоит ли ждать доллар по 3 рубля?

Доллар крепнет неспроста

Кроме того, что в последний день прошлой недели были опубликованы данные рынка рабочей силы в США, которые могут оказать существенное влияние на принятие решения американским регулятором на ближайшем заседании монетарного комитета 22 марта, в середине недели выступлением перед Конгрессом США отметился глава ФРС Джером Пауэлл.

На двухдневном саммите речь шла о финансовой политике Штатов и проблеме повышения потолка государственного долга США.

Кроме этого, Пауэлл подтвердил худшие опасения финансового рынка, что процентная ставка ФРС не только будет повышаться, но и верхняя планка может быть выше 5,00%, вплоть до 5,50% Именно эта новость привела к падению основной валютной пары EUR/USD в среду вечером до 1,0524, но к концу недели евро восстановился до 1,0643, поднимаясь в пятницу до максимума недели в 1,0702. Примерно такие же качели на прошлой неделе прошло и золото (унция на закрытии недели достигла 1872 USD/Oz), причиной тому стала относительно слабая отчетность в Штатах в пятницу, 10 марта.

Количество рабочих мест в крупнейшей экономике мира растет, но уровень безработицы в феврале 2023 года при этом также вырос до 3,6%.



На российском валютном рынке в это же время доллар США оставался выше USD/RUB 75,00, пара EUR/RUB – 80,00. К концу недели обе основные валюты обновили локальные максимумы, и в условиях дефицита государственного бюджета, сокращения поступления валюты и сохраняющегося высокого спроса на нее остается открытым вопрос, до какого уровня вырастут доллар и евро на российском рынке. Эта же тенденция будет формировать тренд и на белорусском валютном рынке.

Белорусский рынок валют

За прошлую неделю доллар США на торгах белорусской валютно-фондовой биржи вырос на +0,76%, с начала 2023 года рост составил уже +4,03%. Курс закрытия недели пары составил USD/BYN 2,8468.

Курс евро за тот же период также вырос на 0,58%, с начала года +3,68%. Курс закрытия недели составил EUR/BYN 3,0144.

И российский рубль после кратковременного укрепления в начале недели сдал позиции до RUB/BYN 3,7539 за 100 российских рублей. Изменение за неделю составило +0,02%.

На начинающейся сегодня неделе новостной фон остается горячим, и не исключено возвращение волатильности на валютный рынок.

Ключевые события будущей недели

Во вторник, 14 марта, в 15:30 мск (напоминание трейдерам и путешественникам – 12 марта США перешли на летнее время, Европа собирается это сделать 26 марта) выходят статданные по инфляции в Штатах в феврале 2023 года. Предварительный прогноз по базовой инфляции – снижение до 5,5% (данные за январь 5,6%), по индексу потребительских цен – снижение до 6,0% против 6,4% в январе.

В четверг, 16 марта, состоится заседание монетарного комитета ЕЦБ и в 16:15 мск будет опубликовано решение по процентной ставке, в 16:45 – пресс-конференция главы ЕЦБ Кристин Лагард.

В пятницу, 17 марта, в 13:00 – отчет по потребительской инфляции в зоне евро. Предварительный прогноз на февраль – 8,5% без изменений.

С учетом сказанного выше – российский валютный рынок остается под давлением, которое будет проецироваться на белорусский валютный рынок. Вырастет ли доллар до трех рублей – сказать сложно, но, скорее всего, это маловероятно. Дело в том, что снижение курса белорусского рубля до такой величины может усилить инфляционные процессы. А это категорически не входит в планы Национального банка на текущий 2023 год. Напомним, что Александр Лукашенко поставил задачу правительству по снижению инфляции к концу года до 7,00-8,00%, поэтому Нацбанк, как основной финансовый регулятор, будет держать этот вопрос в поле зрения.

Тем не менее умеренное снижение курса USD/BYN до 2,8500 – 2,8700 вполне допустимо. Курс евро будет меняться в соответствии с внешними факторами, но, скорее всего, будет оставаться выше EUR/BYN 3,0000. Российский рубль пока умеренно снижается ниже RUB/BYN 3,7500 за 100 российских рублей.