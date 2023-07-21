Прогноз на урожай: задача по зерновым выполнена не будет

Сегодня Александр Лукашенко провел селекторное совещание, посвященное уборочной.

Как известно, аграриям ставилась задача закрепиться по урожаю на уровне примерно 9,5-10 миллионов тонн зерна всех видов. Однако, по заверению специалистов и правительства, которые указывают на погодный фактор, колос в этом году легче на 15%. И прогнозируемый валовой сбор зерна, включая рапс, кукурузу, сурепицу и другие культуры, составит чуть больше 9 миллионов тонн, сообщает БЕЛТА.

Это меньше уровня 2022 года.

«И это то, что сейчас находится на корню. Что надо еще без потерь убрать и отправить в хранилища. Правительство уверяет, что такого количества нам почти хватит для обеспечения страны продовольственным и фуражным зерном. Я в этом абсолютно не сомневаюсь. Дополнительно мною принято решение по закупке зерна у России. Цена пока близка к себестоимости нашего зерна, почему и принималось решение», — сообщил Александр Лукашенко.