Профсоюзы пожаловались на отсутствие в магазинах белорусской ранней картошки

ФПБ подвела итоги очередного мониторинга цен на продукты питания в белорусских магазинах. Впрочем, на этот раз профсоюзные активисты изучали не только цены, но и наличие в магазинах ранних белорусских овощей.

«Результаты мониторинга показали, что далеко не во всех магазинах в принципе есть ранние овощи. При этом белорусский ранний картофель был только в 28 магазинах, капуста – в 109 из 192 проверенных», – констатирует ФПБ.

В ФПБ также сравнили цены на продукты. Оказалось, что самая дорогая белорусская картошка стоила 2,86 рубля за килограмм, а импортная – 3,99 рубля. Самая дорогая белорусская капуста обошлась в 3,04 рубля за килограмм, а импортная – в 5,99 рубля.