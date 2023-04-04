Курчатовский институт займется в Беларуси изучением «исторического наследия»

Российский Курчатовский институт открыл в Минске филиал, где разместятся 6 лабораторий. Одна из них займется изучением исторического наследия, а также когнитивными и социогуманитарными исследованиями.

Об этом в минувшую пятницу журналистам заявил глава Курчатовского института Михаил Ковальчук.

«Сегодня это один из важнейших приоритетов микроэлектроника, особенно для машиностроения. Второе — сельское хозяйство, генетика для растениеводства, животноводства, аквакультур. Третье — материаловедение, в том числе для космоса. Четвертое — ядерные технологии, в том числе ядерная медицина. Планируем здесь их активно развивать. И еще одно направление — когнитивные и социогуманитарные исследования, в том числе касающиеся исторического наследия», — сказал Михаил Ковальчук, передает портал так называемого «Союзного государства».

Напомним, основными направлениями деятельности российского Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» являются безопасное развитие ядерной энергетики, управляемый термоядерный синтез и плазменные процессы, ядерная физика низких и средних энергий, физика твёрдого тела и сверхпроводимость, мезонная химия. Также в нем проводятся фундаментальные и прикладные исследования в области молекулярной физики, физической и неорганической химии, химической физики, физики и химии плазмы, промышленной безопасности, экологии, элементной базы микроэлектроники, информатики и пр.

Какое отношение институт, специализирующийся на физике, имеет к гуманитарным дисциплинам — загадка.

Возможно, это связано с увлечениями самого Михаила Ковальчука. Свою должность он получил благодаря близости к президенту России Владимиру Путину. Его младший брат миллиардер Юрий Ковальчук входил в кооператив «Озеро», члены которого составили окружение Путина.

Михаил Ковальчук считается человеком, который серьезно влияет на естественнонаучное мировоззрение российского президента. В научной среде Ковальчука считают автором антинаучных гипотез, в том числе про этническое оружие, боевых комаров, служебный подвид человека и так далее.

Олег СНОВ.