Продолжаются проверки магазинов низких цен: скандал в Мозыре

Мозырский межрайонный отдел УДФР Комитета госконтроля по Гомельской области выявил преступную схему по уклонению от уплаты налогов коммерческого предприятия, которое занималось реализацией товаров низкого ценового сегмента в магазинах, расположенных в Мозыре, Калинковичах, Речице и Барановичах.

Установлено, что руководитель фирмы – гражданин Таджикистана, чтобы уклониться от уплаты налогов, зарегистрировал три подконтрольных ему индивидуальных предпринимателя и один субъект хозяйствования, применяющих упрощенную систему налогообложения. Директор разделил выручку от реализации одежды и обуви на подконтрольные ему субъекты, в результате за 2020–2023 годы не доплатил налогов в сумме 800 тысяч рублей, сообщает КГК.

Мозырским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов. Работниками финансовой милиции проведено 14 обысков, в том числе в торговых объектах. Наложен арест на имущество подозреваемых на сумму свыше 500 тысяч рублей. Четверо подозреваемых задержаны.