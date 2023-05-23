Продолжаются бои в Белгородской области: жителям не рекомендуют возвращаться

Губернатор Белгородской области России Вячеслав Гладков утром во вторник, 23 мая, объявил, что в приграничном Грайворонском округе, куда накануне из Украины зашел отряд «Русского добровольческого корпуса», признанного в России террористической организацией, продолжается «зачистка».

«Продолжается зачистка территории Министерством обороны совместно с силовыми структурами. Но возвращаться пока в свои дома, я сейчас обращаюсь к жителям Грайворонского округа, которые, спасибо им большое, временно покинули свои дома, пока не стоит», — сказал Гладков.

По словам белгородского губернатора, в ходе боев были ранены двое мирных жителя, погибших нет, но в ходе эвакуации умерла одна женщина, 1941 года рождения.

Информация о раненых, по словам Гладкова, требует проверки. «Есть информация о том, что в тех населенных пунктах, в которые зашел противник, есть двое раненых мирных жителей. Пока до них силовики не смогли дойти», — сказал губернатор.

«Все необходимые действия со стороны силовых структур проводятся. Ждем завершения контртеррористической операции, которая вчера была объявлена», — добавил он.

В то же время советник министра обороны Украины Юрий Сак заявил, что в рейде в Белгородскую область участвуют только граждане России.

На просьбу прокомментировать заявления российских официальных лиц о том, что эти группы действуют при активной поддержке Украины, Сак ответил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию, и что внимание украинской армии сосредоточено прежде всего на боевых действиях на фронте.