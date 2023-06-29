Продолжается распродажа империи Чижа

В Ивацевичском районе Брестской области продают с аукциона две заправки «Трайпла» на трассе М1. Объявления размещены на сайте «БелЮрОбеспечение».

Продаются АЗС «под ключ», с необходимым оборудованием и сооружениями. Оцениваются лоты, соответственно, в 3,2 миллиона белорусских рублей (1,3 миллиона долларов) и 2,3 миллиона рублей (879,6 тысячи долларов). Аукцион назначен на сегодня, 29 июня.

Имущество находится под арестом. Должник – СООО «НефтеХимТрейдинг» из группы компаний «Трайпл».

Ранее в Минске за 4,4 миллиона белорусских рублей продали с аукциона принадлежащее «Трайплу» историческое здание с офисами, складами и гаражом-стоянкой общей площадью 1782,9 кв.метров.

Таким образом, распродажа империи бизнесмена Юрия Чижа продолжается.