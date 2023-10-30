Продажи легковых автомобилей в Европе выросли на 20,7% в сентябре 2023 года

По данным экспертов, продажи легковых автомобилей в Европе увеличились на 20,7% в сентябре 2023 года и достигли 1 166 728 единиц. За девять месяцев текущего года объем продаж автомобилей в Европе составил 9 684 894 единицы, что на 17% больше, чем в сравнимом периоде прошлого года.

Среди автопроизводителей наибольшее количество автомобилей в Европейском союзе продал Volkswagen, реализовав 115 448 машин. За ним следует Toyota с 74 928 автомобилями, а на третьем месте находится Mercedes-Benz с 67 846 проданными машинами. Audi и BMW также входят в пятерку лидеров, с результатами 64 113 и 61 170 соответственно.

Важно отметить, что данные продажи свидетельствуют о повышенном интересе к автомобилям в регионе, что может быть связано с различными факторами, включая изменения в мобильности и экономической ситуации.