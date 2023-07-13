Продала квартиру и перевела на счет мошенников более 200 тысяч рублей

В Следственном комитете рассказали, как украинские телефонные мошенники толкают белорусов на совершение тяжких преступлений.

«Мошенники из Украины перешли к новой, террористической тактике — им теперь мало обобрать доверчивого человека до нитки, оставить без квартиры и в кредитах, они еще убеждают потерпевших совершать диверсии в Беларуси, — говорят в Следственном комитете. — Аферисты после хищения денег запугивают и заставляют людей совершать тяжкие преступления, обещая возврат похищенного или убеждая жертв, что нужно принять участие в некой «спецоперации» проводимой правоохранительными структурами.

Схема действий мошенников во всех случаях примерно одинаковая: они связываются с людьми по телефону, представляясь сотрудниками банка или правоохранительных органов. В ходе разговора они обманом убеждают людей перевести им крупную сумму денег, а затем предлагают, к примеру, поджечь служебный автомобиль или военкомат, в обмен на возврат похищенного. В случае отказа мошенники начинали угрожать потерпевшим, унижать и издеваться над ними.

Анализируя материалы уголовных дел, сложно составить единый портрет потерпевшего, ведь это люди различных возрастов и социальных статусов. Но хотелось бы отметить, что чаще всего – это женщины.

Следователи установили, что все звонки поступали с территории Украины. В том числе, многие потерпевшие указывали на украинский акцент собеседника.

В числе «жертв» оказались 50-летняя жительница Гродно, которая подожгла служебный автомобиль сотрудников милиции и 42-летний мужчина из Вилейки. Он поджег машину якобы директора банка, а в соседней – разбил стекло багажника. Сейчас они оба обвиняются в совершении тяжких преступлений. А жительница Баранович, к счастью, вовремя осознала на какие действия ее подталкивают мошенники, и отказалась «взять бензин и идти к зданию военкомата».

Первый подобный инцидент произошел 21 июня на стоянке у здания городского отделения милиции в Гродно. Жительница областного центра подожгла служебный автомобиль.

Позже стало известно, что на совершение радикального преступления женщину подтолкнули мошенники. Обвиняемая рассказала, что лжесотрудник банка связался с ней по телефону за полгода до поджога и убедил принять участие в «спецоперации» по изобличению недобросовестных сотрудников финансового учреждения. Ее убедили перевести на счет мошенников более 200 тысяч рублей, для этого она, по настоянию собеседника продала квартиру.

Этого аферистам оказалась недостаточно и через время ей стали поступать звонки от якобы сотрудников различных правоохранительных органов, которые объяснили женщине, что она стала жертвой обмана и пообещали помочь вернуть жилплощадь.

Лжеправоохранитель убедил расстроенную женщину, что находится в Минске, и для того чтобы он приехал в Гродно разобраться в ее беде, необходимо совершить радикальные действия – поджечь служебный автомобиль сотрудников милиции.

Обязательное условие – фото и видео отчет совершенной диверсии. Женщина беспрекословно выполнила все указания собеседника, но мошенники остались не довольны, обозначив на незначительные повреждения авто. Они вынудили женщину вернуться на место преступления и сжечь автомобиль. И на этот раз обманутую женщину ничего не смутило. Она повторно согласилась совершить тяжкое преступление и, не задумываясь о последствиях, отправилась на заправочную станцию для приобретения бензина, где была оперативно задержана сотрудниками милиции. Схожая ситуация произошла и в Минской области. На этот раз мошенники позвонили 42-летнему жителю Вилейки, который по их просьбе взял 4 кредита в различных банках и перевел им все деньги.

Уже по классике жанра украинские диверсанты заставили мужчину поджечь отделение банка, убедив, что именно там находятся мошенники, которые похитили его деньги. По телефону они дали мужчине инструкции по изготовлению легковоспламеняющейся жидкости и способах конспирации.

Для совершения тяжкого преступления фигурант отправился в соседний районный центр, однако схема мошенников пошла не по плану – мужчина отказался выполнять их указания. Аферистам пришлось импровизировать, под различными угрозами они заставили мужчину поджечь автомобиль, который стоял рядом с банком, а также камнем разбить еще одно транспортное средство, после чего перестали выходить на связь.

Жителя Вилейки задержали через несколько дней, и теперь он фигурант уголовного дела.

Примечательно, что обвиняемые вели себя иррационально. Они совершали преступления прилюдно, днем, перед камерами видеонаблюдения. При этом каждый из них был убежден, что мошенники действительно вернут похищенные деньги и они являются ключевыми участниками спецоперации правоохранительных органов. Действия фигурантов квалифицированы следствием по ч. 2 ст. 218 (умышленное повреждение имущества, совершенное общеопасным способом), мужчине дополнительно предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 339 (злостное хулиганство) Уголовного кодекса Республики Беларусь. К ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Хотелось бы отметить, что в действиях диверсантов украинских call-центров, курируемых Западом, усматриваются признаки особо тяжкого преступления, за которое уголовным Законом Республики Беларусь предусмотрена высшая мера наказания. Окончательная правовая оценка будет дана по результатам расследования.

По аналогичной схеме мошенники пытались заставить 43-летнюю жительницу Барановичей поджечь здание военкомата.

Следователи установили, что аферистам удалось завладеть деньгами женщины на общую сумму более 33 тысяч рублей. Под предлогом возврата похищенного они уговаривали потерпевшую купить бензин и пойти к районному военкомату.