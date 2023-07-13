Продала квартиру и перевела на счет мошенников более 200 тысяч рублей

«Мошенники из Украины перешли к новой, террористической тактике — им теперь мало обобрать доверчивого человека до нитки, оставить без квартиры и в кредитах, они еще убеждают потерпевших совершать диверсии в Беларуси, — говорят в Следственном комитете. — Аферисты после хищения денег запугивают и заставляют людей совершать тяжкие преступления, обещая возврат похищенного или убеждая жертв, что нужно принять участие в некой «спецоперации» проводимой правоохранительными структурами.
Схема действий мошенников во всех случаях примерно одинаковая: они связываются с людьми по телефону, представляясь сотрудниками банка или правоохранительных органов. В ходе разговора они обманом убеждают людей перевести им крупную сумму денег, а затем предлагают, к примеру, поджечь служебный автомобиль или военкомат, в обмен на возврат похищенного. В случае отказа мошенники начинали угрожать потерпевшим, унижать и издеваться над ними.
Анализируя материалы уголовных дел, сложно составить единый портрет потерпевшего, ведь это люди различных возрастов и социальных статусов. Но хотелось бы отметить, что чаще всего – это женщины.
Следователи установили, что все звонки поступали с территории Украины. В том числе, многие потерпевшие указывали на украинский акцент собеседника.
В числе «жертв» оказались 50-летняя жительница Гродно, которая подожгла служебный автомобиль сотрудников милиции и 42-летний мужчина из Вилейки. Он поджег машину якобы директора банка, а в соседней – разбил стекло багажника. Сейчас они оба обвиняются в совершении тяжких преступлений. А жительница Баранович, к счастью, вовремя осознала на какие действия ее подталкивают мошенники, и отказалась «взять бензин и идти к зданию военкомата».
Первый подобный инцидент произошел 21 июня на стоянке у здания городского отделения милиции в Гродно. Жительница областного центра подожгла служебный автомобиль.
Этого аферистам оказалась недостаточно и через время ей стали поступать звонки от якобы сотрудников различных правоохранительных органов, которые объяснили женщине, что она стала жертвой обмана и пообещали помочь вернуть жилплощадь.
Обязательное условие – фото и видео отчет совершенной диверсии. Женщина беспрекословно выполнила все указания собеседника, но мошенники остались не довольны, обозначив на незначительные повреждения авто. Они вынудили женщину вернуться на место преступления и сжечь автомобиль. И на этот раз обманутую женщину ничего не смутило. Она повторно согласилась совершить тяжкое преступление и, не задумываясь о последствиях, отправилась на заправочную станцию для приобретения бензина, где была оперативно задержана сотрудниками милиции.
Схожая ситуация произошла и в Минской области. На этот раз мошенники позвонили 42-летнему жителю Вилейки, который по их просьбе взял 4 кредита в различных банках и перевел им все деньги.
Понимая, что ее подталкивают на совершение радикальных действий, жительница Барановичей отказалась выполнять диверсию, после чего последовали угрозы и унижения, в том числе, в адрес всех белорусов. Чувствуя свою безнаказанность и недосягаемость, украинские диверсанты, включив песню на своем языке, оскорбляли женщину и грозили, что если она попытается отключить звук они взорвут телефон и пострадает как сама жительница районного центра, так и те, кто находится рядом.
Данные случаи хорошо показывают, что жертвами телефонных мошенников, которые совершают радикальные действия, становятся доверчивые и легко внушаемые люди, которые не всегда способны воспринимать критически информацию…
Следственный комитет настоятельно рекомендует гражданам не совершать необдуманных поступков!
Будьте бдительны и не поддавайтесь на провокации!»