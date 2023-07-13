Продал клинику за 400 тысяч евро, а деньги отправил любимой в сумке

Просто невероятную историю рассказали в столичной милиции, куда обратилась минчанка, ставшая жертвой мошенников.

«В социальной сети ей написал иностранец по имени Майк. Завязался виртуальный роман, а через неделю новый знакомый признался женщине в любви и предложил встретиться, — рассказывают в милиции. — Иностранец рассказал, что являлся владельцем стоматологической клиники в Германии, однако ради переезда к любимой продал клинику за 400 тысяч евро.

В связи с тем, что полученные от продажи деньги перечислить безналичным путем он не может, поклонник отправил возлюбленной сумку с деньгами.

Спустя время с женщиной связались представители курьерской компании и сообщили, что документы на посылку ненадлежащим образом оформлены, поэтому надо перевести 2600 рублей. Женщина перевела деньги, однако кавалер под различными предлогами просил переслать еще денег.

В общей сложности женщина перевела свыше 9000 рублей, после чего ее виртуальный возлюбленный перестал выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело за мошенничество».