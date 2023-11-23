Пробки в Минске: движение почти парализовано

Сегодня 23 ноября ситуация с транспортом в Минске становится все более напряженной, с уровнем пробок, поднявшимся до критических 10 баллов.

В центральной части города на данный момент наблюдаются серьезные затруднения на улицах Якуба Коласа, а также на участке второго кольца, включая улицы Сурганова и Орловская. Пробки также замедляют движение на Городском Валу и проспекте Независимости.

Сложности не ограничиваются центром – на МКАД также отмечаются заторы как на внешнем, так и на внутреннем кольце. На внешнем кольце пробки образовались в районе пересечения с проспектом Независимости, в то время как на внутреннем кольце движение затруднено в районе Курасовщины.