Пробить «стеклянный потолок»: в ИКАО стремятся привлечь больше женщин к работе в гражданской авиации

В ИКАО признают, что остальные специальности в авиации тесно связаны с инженерными науками и технологиями, а именно в этой области женщин по-прежнему мало, причем это относится и к развитым экономикам мира. Так, в США женщины составляют лишь пятую часть работающих в сфере авиации. Из девяти специальностей отрасли американки в большинстве лишь среди стюардов.

Во всех остальных профессиях, включая, например менеджмент аэропортов, женщин не более 20 процентов, а среди пилотов этот показатель составляет всего пять процентов.

Речь идет об упущенных возможностях для миллионов женщин по всему миру. До пандемии гражданская авиация была одной из стремительно развивающихся отраслей: число пассажиров и полетов удваивалось каждые 15 лет, открывались новые рабочие места, в экономику текли миллиарды долларов прибыли, которые способствовали социальному и другому развитию. Кроме того, бурный рост стимулировал внедрение новых технологий и инноваций, в том числе в плане сокращения загрязнения атмосферы.

Но гендерное равенство в авиации – по-прежнему нерешенная задача, а пандемия, как уже неоднократно говорилось, выявила особую уязвимость девочек и женщин перед лицом кризисов. В ООН постоянно напоминают, что женщины не должны оставаться за бортом прогресса, в противном случае страдают не только сами жительницы планеты, но и общество в целом. Под эгидой ИКАО приняты резолюции и планы действий, ситуация не стоит на месте, она меняется, но недостаточно быстро.

Участники саммита в Мадриде обсуждают, как ускорить этот процесс. В ИКАО надеются заручиться поддержкой руководителей отрасли из разных стран мира и убедить их взять на себя конкретные обязательства. В частности, необходимы меры по продвижению женщин на руководящие позиции, а также устранению социальных и других преград на пути их карьерного роста.

Международная организация гражданской авиации (ИКАО) является специализированным учреждением Организации Объединенных Наций. Она была основана в 1944 году после подписания Конвенции о международной гражданской авиации. ИКАО наблюдает за безопасным и планомерным ростом международных воздушных сообщений.