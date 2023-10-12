Прямые авиарейсы из Челябинска в Минск будут запущены

Губернатор Челябинской области, Алексей Текслер, объявил о планах запустить прямые авиарейсы между Челябинском и Минском. Он сообщил об этом встречая делегацию из Республики Беларусь в Челябинске 12 октября.

Согласно заявлению Текслера, уже достигнуты соглашения с российскими авиакомпаниями, готовыми осуществлять прямые перелеты между двумя городами. По его словам, он надеется, что проект будет реализован в ближайшее время.

Челябинская область и Беларусь имеют тесные торговые связи, и около тысячи организаций из Челябинской области осуществляют поставки своей продукции в Беларусь. Это новое воздушное сообщение между городами способствует укреплению экономических связей и расширению взаимных поставок.

Значительное внимание также было уделено развитию взаимного экспорта между регионом и республикой. Визит делегации Челябинской области в Республику Беларусь состоялся в ноябре 2022 года, а делегация Беларуси, возглавляемая премьер-министром Романом Головченко, прибыла в Челябинск на ответный визит 12 октября.