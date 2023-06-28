Присвоят ли Лукашенко звание Героя России?

О том, что за участие в пресечении попытки военного мятежа в России Александра Лукашенко нужно наградить званием Героя России, первым заявил известный пропагандист Владимир Соловьев. Который, кстати, еще некоторое время назад всячески восхвалял и ЧВК «Вагенр», и Евгения Пригожина. Идею подхватили и некоторые другие российские патриоты. Но…

О планах награждения Александра Лукашенко за вклад в разрешение событий 24 июня неизвестно, об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мне не известно о таких планах», — сказал Песков, отвечая на вопрос, будет ли Лукашенко награжден за участие в разрешении ситуации, случившейся в минувшую субботу.

Сам Александр Лукашенко, напомним, скромно попросил не считать героями ни его, ни Путина, ни Пригожина.

Кстати, одновременно в России обсуждают инициативу о лишении Евгения Пригожина звания Героя Российской Федерации.

Звание Герой Российской Федерации — главная награда РФ. Оно было установлено 20 марта 1992 года. Присваивается президентом за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением геройского подвига.