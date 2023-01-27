Пришел в посольство с автоматом Калашникова…

Утром в пятницу, 27 января, вооруженный мужчина совершил нападение на посольство Азербайджана в Иране — есть погибший и пострадавшие. Злоумышленник на данный момент задержан.

В здание дипмиссии мужчина вошел вместе со своими детьми. Он уничтожил пост охраны, прежде чем на место прибыла полиция.

Как пишут местные СМИ, ссылаясь на данные полиции, мужчина думал, что в здании диппредставительства находится его жена.

«В апреле этого года моя жена отправилась в посольство Азербайджана в Тегеране и не вернулась домой. При моих неоднократных визитах в посольство я не получил от них никакого ответа и думал, что моя жена находится в посольстве Азербайджанской Республики в Тегеране и не желает со мной встречаться», — заявил задержанный в ходе предварительного следствия.

По его словам, в итоге сегодня утром он решил прийти туда лично, взяв с собой автомат Калашникова.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал произошедшее террористическим актом.

«Самым решительным образом осуждаем вооруженное нападение на Посольство Азербайджанской Республики в г.Тегеране, совершенное 27 января 2023 года, в результате которого погиб сотрудник дипмиссии и получили ранения двое других работников, — говорится в официальном комментарии МИД Беларуси. — Выражаем искренние соболезнования и поддержку азербайджанским коллегам, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим.

Убеждены, что подобным актам, направленным против персонала дипломатических миссий и консульских учреждений, не может быть оправдания».