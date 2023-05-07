Работу Комиссии по возвращению белорусов, которые уехали из страны, опасаясь уголовного преследования за участие в протестах 2020 года, решили сделать непубличной.

«Ввиду того, что беглая оппозиция продолжает удерживать наших соотечественников в информационном пузыре, в вакууме, развернула мощную кампанию по дискредитации работы комиссии, принято решение всю деятельность по возвращению белорусов вести непублично. Тонкая, точечная деликатная работа требует ювелирной тишины. Никто не гонится за количеством», — заявил член комиссии по возвращению граждан, находящихся за рубежом, Юрий Воскресенский в эфире телеканала ОНТ.

Логики в этом объяснении, конечно, мало. Если «беглая оппозиция» держит белорусов в «информационном вакууме», как утверждает Воскресенский, то, казалось бы, действовать официальному Минску нужно с точностью до наоборот. Если, конечно, есть о чем рассказывать.

Напомним, что указ о создании комиссии по возвращению уехавших белорусов, был подписан 6 февраля. В состав комиссии вошли руководители госорганов, депутаты и представители общественных организаций, возглавляет ее генпрокурор республики Беларуси Андрей Швед. У него два заместителя: Валерий Гайдукевич (зампредседателя постоянной комиссии Совета Республики Нацсобрания по международным делам и национальной безопасности) и Алексей Стук (замгенпрокурора).

Первое заседание комиссии состоялось в конце апреля. По его итогам стало известно, что по электронной почте и в телеграм-бот комиссии поступило более 60 обращений. Сколько обращений было рассмотрено, не уточнялось. Но по итогам заседания объявили, что решено «информировать ряд граждан об отсутствии в отношении их на дату обращения начатого административного процесса или возбужденного уголовного дела, а также об их процессуальном положении по делу об административном правонарушении или уголовному делу». Кстати, Юрий Воскресенский в эфире на ОНТ также заявил, что против большинства уехавших никаких дел нет.

Однако, очевидно, что пока в Беларуси не прекращаются аресты и суды, связанные с политикой, у большинства уехавших есть желание, но нет намерения вернуться.