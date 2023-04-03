Приложение Belavia можно скачать в Huawei AppGallery

Теперь мобильное приложение Belavia можно легко скачать и установить на любые смартфоны Huawei.

“С помощью приложения можно быстро и удобно искать необходимый маршрут, покупать билеты, регистрироваться на рейс и смотреть накопленные баллы в программе лояльности «Белавиа Лидер» (чтобы войти в личный кабинет, необходимо авторизироваться), — сообщает авиакомпания. — В несколько кликов можно просматривать бронирование, где находится вся актуальная информация о полете, и оформить дополнительные услуги, например, выбрать место на борту.

Huawei AppGallery — один из трех мировых магазинов приложений. Здесь представлено более 90% популярных приложений и игр. AppGallery работает на любом устройстве под управлением ОС Android или HarmonyOS».