Состояние российского писателя «патриотического толка» Захара Прилепина, пострадавшего при взрыве его автомобиля, стабильное, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Глава региона написал в своем телеграм-канале, что Прилепин выведен из медикаментозного сна, «в сознании, по словам врачей — его состояние стабильное, настроение бодрое».

6 мая Прилепин находился в семейной поездке в селе Пионерское Нижегородской области, когда его автомобиль взорвался в момент движения. Водитель Прилепина погиб, писатель получил ранения.

Согласно сообщению Следственного комитета, после взрыва на дороге образовалась воронка глубиной порядка 40 см и диаметром более 1,5 метров.

Прилепин был госпитализирован в нижегородскую больницу и прооперирован, а затем введен в медикаментозный сон. Его водитель погиб.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «теракт».