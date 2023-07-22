Пригожин зарегистрировал компанию в Беларуси

Владелец группы «Вагнер» Евгений Пригожин зарегистрировал в Беларуси общество с ограниченной ответственностью «Конкорд Менеджмент и Консалтинг». Соответствующая информация опубликована в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Министерства юстиции Беларуси, передает «Интерфакс».

Согласно данным регистра, ООО было зарегистрировано Могилевским облисполкомом 19 июля текущего года. Адресом регистрации указана деревня Цель в Осиповичском районе, где находится полевой лагерь, предназначенный для размещения передислоцировавшихся в нашу страну бойцов ЧВК «Вагнер».

Основным видом деятельности ООО «Конкорд Менеджмент и Консалтинг» заявлено «управление недвижимым имуществом».

Собственником (учредителем) компании заявлено общество с ограниченной ответственностью «Конкорд Менеджмент и Консалтинг» (РФ), руководителем — Пригожин Евгений Викторович.