Пригожин велел своим бойцам белорусских девчат не обижать

Владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин встретился со своими бойцами на новой базе в Беларуси. По крайней мере, так утверждают близкие к нему телеграм-каналы, опубликовавшие видео.

Впрочем, на кадрах мало что видно, и понять, перед каким количеством бойцов выступал человек, пытавшийся совершить в России военный мятеж, непонятно. Но речь Пригожина внятная.

«Мы достойно воевали. Мы сделали для России очень много. Сейчас то, что происходит на фронте — это позор, в котором нам не нужно участвовать. И дождаться того момента, когда мы сможем проявить себя по полной программе. Поэтому принято решение, что мы будем находиться в Беларуси какое-то время. За это время мы сделаем белорусскую армию второй армией в мире», — сказал он.

Обращаясь к бойцам своей ЧВК, он попросил обратить внимание на то, как они общаются с местным населением. По его словам, белорусы встретили их «не только как героев, но как братьев». «Говорят, местные девушки в магазинах шушукаются с вожделением, что «вагнера» приехали, — говорит Пригожин на видео, после чего слушающие его наемники смеются. — Но аккуратно, чтобы никого не обидеть из них. Поэтому отнесемся к ним также по-братски».

Он также заявил, что через какое-то время бойцы покинут Беларусь. И либо отправятся в Африку, либо вновь на украинский фронт. «Возможно, вернемся на СВО в тот момент, когда будем уверены, что нас не заставят посрамить самих себя и наш опыт», — заявил Пригожин.

После этого он передал слово командиру ЧВК с позывным «Вагнер», в честь которого она получила свое название. «Кто не знает — я и есть тот самый “Вагнер”», — говорит он, а бойцы встречают его слова овациями.