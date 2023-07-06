Пригожин в Петербурге

В Минске его нет.

Об этом рассказал А.Лукашенко. Его слова приводит «Пул Первого» : «Где ЧВК «Вагнер» и Пригожин? Это компания российская. Поэтому вопрос явно не ко мне. Насколько я информирован, бойцы находятся в своих лагерях. В тех лагерях, где они находились после вывода с фронта на восстановление, лечение, отдых и так далее. Идет обычная ротация для такой войны. После Бахмута они были выведены в свой лагерь, там они сегодня и находятся.

Что касается Пригожина, он находится в Питере. На территории Беларуси его нет.

Никаких рисков от размещения ЧВК «Вагнер» в Беларуси, если это произойдет, я абсолютно не вижу. Это не тот случай, которым меня со всех сторон пытаются напрячь. Я понимаю, почему напрягают: если ЧВК «Вагнер» появится в Беларуси… Все соседи, и в том числе ваше руководство, Соединенных Штатов Америки, понимают, что это очень мощная боевая единица и вряд ли есть равные в мире подразделения, как ЧВК «Вагнер», прошедшие через многие бои, сражения и в данном случае через войну. Поэтому я понимаю, почему вы так топчетесь на этой теме.

Меня абсолютно не беспокоит, что у нас будет размещено какое-то количество бойцов.

Если их нужно будет задействовать, мы их задействуем мгновенно. Все знания, которые они накопили на фронте, мы рассмотрим и будем использовать для подготовки».

«Журналисты из Франции отыскали некие «снимки» со спутника, на которых «видно», как где-то под Осиповичами возводиться лагерь для ЧВК «Вагнер», — пишет Пул Первого».

Вот ответил Лукашенко: «Лагеря мы не возводим, мы предложили им несколько бывших военных городков, которые использовались в советское время, в том числе под Осиповичами. Если они согласятся. Но у ЧВК Вагнер другое видение по из размещению, естественно, про это видение я вам не скажу.

На сегодняшний день вопрос передислокации подразделения не решен».