Белорусский политолог, историк и глава Национальной библиотеки Вадим Гигин раскрыл детали переговоров Александра Лукашенко и главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. По словам Гигина, разговор был «тяжелым».

Пригожин сразу снял трубку, когда ему позвонил Лукашенко, рассказал Гигин.

«Насколько я знаю, разговор был сложный. Там сразу выпалили такое, мама не горюй. Разговор был тяжелый достаточно. Александр Лукашенко изложил опрeделенный план, согласованный с президентом России», — сказал Гигин в эфире «Соловев Live».

Он добавил, что разговор был «мужской». Пригожин сказал, что его эти предложения устраивают. Но все подробности переговоров знают только первые лица, добавил Гигин.

Напомним, вчера вечером стало известно, что после переговоров с участием Александра Лукашенко Евгений Пригожин согласился вернуть отряды ЧВК «Вагнер» в лагеря дислокации и остановил поход на Москву. Объяснив это тем, что может пролиться кровь. Хотя кровь и так пролилась, так как бойцы ЧВК сбили несколько самолетов и вертолетов, пытавшихся атаковать их колонны.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков позже сообщил, что «Пригожин уедет в Беларусь». Чем он у нас будет заниматься, Песков не знает. Официальный Минск на этот счет тоже пока молчит.