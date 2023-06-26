Пригожин ответил на вопросы журналистов

В телеграм-канале «Пресс-служба Пригожина» появилась новая аудиозапись.

Вот короткие тезисы того, о чем говорит глава ЧВК «Вагнер»:

— ЧВК “Вагнер” самое опытное подразделение в России, но в результате интриг оно должно было прекратить существование 1 июля. Собрался совет командиров, который довел информацию до бойцов. НИКТО не согласился подписать контракт с Минобороны.

— Все понимают обстановку в СВО. Это приведет к полной потере боеспособности. Опытные командиры просто пошли бы “на мясо”. Те бойцы, которые решили перейти в МО, перешли, но это минимальное количество — 2%.

— Мы были против того, что хотят сделать. Решение о переходе в МО было принято в самый неподходящий момент. Но мы выставляли технику на тралы и собирались, если это решение не будет принято, выйти 30 июня колонной в Ростов и публично передать технику у штаба СВО.

— Несмотря на то, что мы не проявляли никакой агрессии, по нам нанесли ракетный удар. Около 30 бойцов ЧВК «Вагнер» погибли. Некоторые получили ранение. Это послужило триггером к немедленному выдвижению.

— Одна из колон вышла в Ростов, другая в сторону Москвы. Не был убит ни один солдат на земле. Мы сожалеем, что вынуждены были наносить удары по авиации, но они бросали бомбы.

— Мы прошли 780 км, это 200 км до Москвы. Среди бойцов ЧВК несколько раненых и двое погибших — среди них служащие МО. Никто из бойцов ЧВК не принуждался к походу, и все знали его цель.

— Целью похода было привлечение к ответственности лиц, которые допустили ошибки в ходе СВО. Этого требовала общественность и военнослужащие.

— Мы остановились в тот момент, когда отряд, подошедший к Москве, развернул артиллерию, сделал разведку, и было очевидно, что прольется много крови. Мы посчитали, что демонстрация того, что мы пытались сделать — достаточная.

— В решении развернуться было два фактора. Мы не хотели пролить русскую кровь. Мы шли для демонстрации своего протеста, а не для свержения власти в стране.

— В это время Лукашенко протянул руку и предложил найти пути решения для дальнейшей работы ЧВК «Вагнер» в законной юрисдикции. Колонны развернулись назад, и ушли в полевые лагеря.

— Марш справедливости показал множество вещей, о которых мы говорили ранее. Мы блокировали все штабы и аэродромы. Мы прошли расстояние от места старта российских войск 24 февраля до Киева, и от этой же точки до Ужгорода.

— Если бы действия 24 февраля выполняло подразделение по уровню обученности, как ЧВК “Вагнер” спецоперация, возможно, длилась бы сутки. Мы показали уровень организации, которой должна соответствовать армия.

— Мирные жители встречали нас с флагами и эмблемами ЧВК “Вагнер”. Они все были счастливы, когда мы проходило мимо. Многие из них до сих пор пишут слова поддержки, а некоторые разочарованы, что мы остановились.

— В марше справедливости они видели борьбу с теми проблемами, которые есть в нашей стране.