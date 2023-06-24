Пригожин отказался сложить оружие. Колонны ЧВК уже в Липецкой области

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин не согласился со словами президента России, что он совершает предательство родины. И заявил, что все бойцы ЧВК «Вагнер» «воевали и воюют» и не собираются «по требованию президента, ФСБ и еще кого-то» прийти с повинной.

Тем временем губернатор Липецкой области Игорь Артамонов признал, что по территории области уже продвигается техника ЧВК «Вагнер», однако заверил, что ситуация под контролем.

«Напоминаю, что жителям настоятельно рекомендуется не покидать свои дома и отказаться от поездок на любом транспорте. Понимаю все неудобства, но убедительно прошу помочь нам и последовать этим рекомендациям. Друзья, надеюсь на ваше понимание и благоразумие»,— написал глава региона в Telegram-канале.

Под контролем ЧВК «Вагнер» остаются военные объекты в Ростове-на-Дону. Также появились сообщения о том, что ЧВК захватила некоторые объекты в Воронеже (он находится примерно на полпути из Ростова в Москву) и о том, что в Воронежской области бойцы ЧВК вступили в бой с военными министерства обороны.

Российские информационные агентства отмечают, что основная трасса из Ростова через Воронеж на Москву имеет маркировку M4 и после Липецкой области проходит через Тульскую с прямым выходом на Москву через Подольск.

Большинство зарубежных средств массовой информации пока воздерживаются от анализа ситуации вокруг последних событий с ЧВК «Вагнер», довольствуясь ведением интернет-трансляций с постоянным пересказом последних новостей. Тем не менее они уже расценивают кризис как серьезную угрозу для России. Подборку реакции зарубежных СМИ сделало издание «КоммерчантЪ».

Financial Times (Лондон, Великобритания):

«В ходе того, что кажется первой за три десятка лет попыткой военного переворота в России, Пригожин, похоже, установил контроль над ключевой штаб-квартирой в Ростове-на-Дону… Гамбит Пригожина представляется той точкой, которая знаменует коллапс гибридной системы, в рамках которой конкурирующие силовые службы боролись в интересах России на Украине, часто в перекрестных целях. Нынешний хаос последовал за месяцами публичной междоусобной борьбы между «Вагнером» и армией».

Le Monde (Париж, Франция):

«Теперь в России есть лагерь «лоялистов» и лагерь «мятежников». К этому ошеломляющему факту добавляется еще один: силы мятежников, возглавляемые Евгением Пригожиным и его ополчением «Вагнер», в субботу, 24 июня, контролировали город с населением в миллион человек Ростов-на-Дону и держали генералов в заложниках…

Москва выразила свою позицию довольно ясно. С вечера пятницы все учреждения страны, от Кремля до Министерства обороны, от ФСБ до Следственного комитета, используют одни и те же неслыханные слова: «вооруженный мятеж», «военный переворот». Сам господин Пригожин в свою защиту говорит, что его цель — только военное командование, а не Владимир Путин.

Но нарыв, который зрел в течение нескольких месяцев, слишком велик, чтобы его можно было удалить, а вызов, брошенный государству, невозможно проигнорировать».

The Wall Street Journal (Нью-Йорк, США):

«События пятницы показали глубину политического кризиса в России после 16 месяцев изнурительной войны… На Путина оказывается все большее давление, чтобы подавить любую угрозу, которую Пригожин сейчас представляет для его власти и возможности России продолжить войну.

Бывший заключенный… Пригожин использовал войну на Украине, чтобы стать одним из самых влиятельных и популярных людей России, обладающим десятками тысяч закаленных в боях бойцов, находящихся у него на зарплате».

CNN (Атланта, США):

«Тлеющий конфликт между военным руководством в Москве и Евгением Пригожиным, напыщенным главой частной компании наемников «Вагнер», взорвался, превратившись в открытый мятеж…

Пригожин знает Путина с 1990-х. Он стал… олигархом, завоевав выгодные кейтеринговые контракты с Кремлем, чем заслужил прозвище Повар Путина. Его превращение в жестокого полевого командира произошло после 2014 года… Политическая звезда Пригожина поднялась в России после полномасштабного наступления на Украину в феврале 2022 года…

Стив Холл, бывший кадровый офицер ЦРУ, а ныне комментатор CNN, говорит, что Пригожин поставил себя в очень опасное положение и прекрасно знает, чем ему это может грозить. Пригожин «четко представляет, чем рискует… и это интересно, потому что это значит, что он должен был просчитать, что это может у него получиться».

Le Point (Париж, Франция):

«Ее ждали в Бахмуте или в Орехове, а она пришла из Ростова-на-Дону. С вечера пятницы главная угроза режиму Владимира Путина исходит не из регионов Донбасса, где украинская армия начала свое контрнаступление, а из крупного города на юге страны. ЧВК «Вагнер», которая была главным орудием Кремля на Украине, выступила против своего создателя».

Bloomberg (Нью-Йорк, США):

«Противоречия между Евгением Пригожиным… и военным истеблишментом страны взорвались самым драматическим образом… Внутренний конфликт — крупнейший тест для авторитета президента Владимира Путина с тех пор, как он отправил войска на Украину 16 месяцев назад… Разлад (между Министерством обороны и ЧВК «Вагнер») наносит чрезвычайный политический ущерб режиму Путина, считает Мэтью Сассекс, адъюнкт-профессор Университета Гриффита в Австралии.

Он, скорее всего, окажет негативное влияние на военные усилия, которые опираются на пропаганду для укрепления поддержки вторжению. Это окажет парализующее воздействие на моральный дух российских вооруженных сил и такое же влияние на моральный дух «Вагнера»…»

Sky News (Лондон, Великобритания):

«Босс «Вагнера» Евгений Пригожин — это проблема, полностью созданная самим Кремлем. В последнее десятилетие его бизнес-империя росла и расширялась, приобретая все более жестокий и опасный характер — от кулинарии до связи, от троллей до наемников.

Риторика Пригожина в последние недели в отношении высшего военного руководства России становилась все более язвительной и опасной, и все же ему было позволено продолжать бесконтрольно…

Непонятно, чего именно надеется добиться Пригожин. И насколько успешным он будет, зависит от того, сможет ли он привлечь на свою сторону другие подразделения вооруженных сил… Пригожин выглядит опасным, его слова звучат опасно, и он действительно опасен. Почему Путин до сих пор не считал его опасным, это, возможно, еще одна серьезная ошибка в длинной череде таких ошибок».