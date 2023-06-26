Пригожин: «Нормальный результат, всех взбодрили»

На выезде из Ростова основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал американскому журналисту Патрику Ланкастеру: «Нормальный результат. Всех взбодрили».

Тем временем доктор экономических наук Вячеслав Иноземцев задается таким вопросом: «Сегодня в сети многие обсуждают, как может случиться, что человек, начавший военный мятеж и обвинённый в этом согласно действующим законам, вечером того же дня спокойно уезжает из страны, а уголовное дело закрывается, в то время как в тюрьмах наверняка сидят те, кто «дискредитировал» его ЧВК — но это может интересовать только тех, кто считал, что в России имеет место хоть какое-то право.

Меня, который к этому числу не принадлежит, интересует сейчас другое: Путин придаёт большое значение разного рода символическим действиям и явлениям — и в связи с этим мне интересно: увидим ли мы указ о лишении Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина звания Героев России? Вот просто интересно — да или нет?»

Российский политолог Сергей Марков высказал мнение по поводу будущего ЧВК «Вагнер» и Евгения Пригожина, после попытки вооруженного мятежа.

«С большой вероятностью, «Вагнер» не просто не исчезнет, а мы увидим два ЧВК «Вагнер», — написал он в своем Телеграм-канале.

По словам эксперта, одна из групп будет выполнять задачи в ходе спецоперации на украинском фронте и подчиняться Министерству обороны России при сохранении кадрового костяка и оставаясь одним из лидеров российской армии.

«Второй «Вагнер» будет отстроен заново Пригожиным на основе его структур в Африке и Азии», — предположил Марков, добавив, что пользуясь известностью, как «самая сильная частная армия в мире» эта структура сможет заключить контракты с десятками правительств разных стран мира и стать одной из крупнейших глобальных корпораций в этой сфере.

Эксперт допустил, что во втором «Вагнере» найдут работу граждане разных стран мира, а важную роль будут играть офицеры из Индии.

В случае появления на территории Республики Беларусь Евгения Пригожина и ЧВК «Вагнер» придётся усиливать весь восточный фланг НАТО – об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

Польша намерена укреплять границу с Беларусью на фоне сообщений о переезде в Минск Евгения Пригожина и ЧВК «Вагнер», сказал премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.