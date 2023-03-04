«Приглушите звук!»: потеря слуха все чаще грозит молодым

Более 1,1 миллиарда молодых людей в мире подвергаются риску потери слуха из-за прослушивания музыки на слишком высоком уровне громкости. Об этом свидетельствуют данные исследования Всемирной организации здравоохранения.

Согласно прогнозам ученых, к 2050 году от проблем со слухом в той или иной степени будут страдать почти 2,5 миллиарда жителей планеты. По меньшей мере 700 миллионов человек в связи с потерей слуха будут нуждаться в реабилитационных услугах.

Проблема пожилых и бедных

Массовое ухудшение и потеря слуха обходятся человечеству дорого. Для того чтобы увеличить масштабы медицинских услуг, оказываемых людям, страдающим от потери слуха по всему миру, необходимы дополнительные ежегодные инвестиции в размере менее 1,4 доллара на человека. Учитывая, что население Земли сейчас превышает восемь миллиардов человек, получаем сумму в 11 миллиардов 200 миллионов долларов. С другой стороны, каждый инвестированный в этой сфере доллар за 10 лет может принести почти 16 долларов в виде отдачи.

Потеря слуха может быть легкой, умеренной, тяжелой или глубокой. Она может развиваться в одном или обоих ушах и затруднять слуховое восприятие разговорной речи или громких звуков.

Человек считается инвалидом, если потеря слуха превышает порог в 35 децибел. Почти 80 процентов с потерей слуха живут в странах с низким и средним уровнем дохода. Потеря слуха более широко распространена среди старшей возрастной категории: от этой проблемы страдают более четверти населения планеты в возрасте старше 60 лет.

«Звуковой спидометр» для молодых

Наши современники теряют слух не только от того, что уровень шума в городах часто превышает допустимые нормы, но и от регулярного прослушивания музыки и подкастов в наушниках на высокой громкости.

В преддверии Всемирного дня слуха Всемирная организация здравоохранения и Международный союз электросвязи ежегодно публикуют рекомендации для производителей и пользователей устройств, которые мы используем практически ежедневно.

«Представьте, что вы едете по шоссе на машине без спидометра и ограничений скорости. Это очень рискованно. То же самое со смартфонами, – говорит эксперт ВОЗ Шелли Чадха. – Мы предлагаем снабдить смартфоны звуковым “спидометром”, то есть встроенной системой, которая будет определять громкость звука и предупреждать пользователя, если он превышает лимит».

В ВОЗ считают, что смартфоны и цифровые аудиоплееры должны определять длительность прослушивания аудизоаписей и уровень звука, автоматически понижать громкость, когда превышен лимит, позволять родителям контролировать громкость музыки, которую слушают их дети, а также предоставлять пользователям общую информацию о том, как слушать аудиозаписи без риска для слуха.

«Учитывая, что у нас имеются все знания, необходимые для предотвращения потери слуха, мы не можем допустить, чтобы столь много молодых людей продолжали вредить своему слуху, просто слушая музыку, – убежден глава ВОЗ доктор Тедрос Гебрейесус. – Они должны понимать, что, потеряв слух, он уже не смогут его вернуть. Новые рекомендации ВОЗ помогут молодым людям наслаждаться музыкой без вреда здоровью».