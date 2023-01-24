Обзорное исследование показало, что мужчины, которые принимали лекарства от эректильной дисфункции, на 39% реже сталкивались с опасными заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Исследователи проанализировали электронные медицинские карты более 70 000 американских мужчин, у которых с 2006 по 2020 год была диагностирована эректильная дисфункция. Обзор показал, что те из них, кому назначали виагру или аналогичные ингибиторы фосфодиэстеразы типа 5 (ФДЭ-5, например, сиалис и левитра), реже сталкивались с потенциально опасными заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

В отобранных медицинских картах содержалась информация о 23 тыс. мужчин, которым были назначены виагра или подобные препараты, и контрольная группа из более 48 тыс. человек, которым назначали иные методы лечения эректильной дисфункции.

Исследование показало, что у мужчин, принимавших ФДЭ-5, вероятность умереть от сердечно-сосудистых заболеваний была на 39% ниже, чем у контрольной группы. Кроме того, общий риск смерти в этой группе был на 25% ниже, отмечают исследователи. Также анализ показал, что те, кто принимал большую дозу препарата на 17% реже страдали от сердечной недостаточности, на 22% реже от стенокардии и им на 15% реже делали реваскуляризацию коронарных артерий.

Несмотря на такие многообещающие результаты, эксперты, которые не участвовали в исследовании, призывают с осторожностью относиться к результатам. Прежде всего, это обзорное исследование, которое оперировало только данными медкарт, а значит оно не учитывало фактический прием препаратов, как теми, кому был выписан рецепт, так и теми, кто получил иное назначение, но самостоятельно купил «разрекламированные» препараты.

Кроме того, исследование не анализирует причинно-следственные связи, которые могут иметь альтернативное объяснение: например, частоту обращения к врачу и общую склонность следить за своим здоровьем в разных группах. Наконец, возможен конфликт интересов: работа финансировалась фармацевтической компанией, которая выпускает собственный препарат ФДЭ-5.

Для того, чтобы подтвердить наличие связи, потребуются дополнительные контролируемые испытания.