Придумали бумажные соломинки, которые не размокают

Обычно на бумажные соломинки наносят токсичное водостойкое покрытие — чтобы они дольше держали форму. Эти химические вещества могут попасть в напиток и навредить здоровью человека. А если это полиэтилен или акриловая смола, то при разложении соломинки образуется микропластик, загрязняющий окружающую среду и попадающий во все живые организмы.

В Южной Корее придумали полностью биоразлагаемые соломинки, которые не размокают. В биоразлагаемый пластик добавили небольшое количество нанокристаллов целлюлозы — древесного сырья, из которого делают бумагу. За счет целлюлозы пластик прочно закрепляется на поверхности соломинки, создавая равномерное водостойкое покрытие. Соломинки с таким покрытием остаются целыми не только в холодных, но и в горячих напитках, не размокают при размешивании жидкости и при долгом контакте с ней.

Обычная соломинка сгибается от груза всего в 25 г, новая — совсем немного и под тяжестью груза 50 г. Исследователи также протестировали, как новые соломинки разлагаются в морской среде. Через 60 дней они потеряли более 50% своего веса, а через 120 дней разложились полностью. В то же время спустя 120 дней пластиковые соломинки и соломинки из полимолочной кислоты даже не начинали разлагаться, а обычные бумажные соломинки потеряли только 5% своей массы.