«Приближаемся к Испании». Руководитель сельхозпредприятия в Минской области об аномальной засухе

Сухая погода без дождей, высокая температура воздуха — климат Беларуси приближается к климату Испании, и аграриям следует прибегать к замещению культур на полях, чтобы получить урожай и обеспечить кормами животноводство.

Об этом рассказала директор расположенного в Минской области ОАО «Озерицкий-Агро» Нина Железнова в эфире телеканала ОНТ.

Беларусь считается зоной рискованного земледелия.

«Аномальная жара — это пример, урок понятия, что такое рискованное земледелие. Раз в 5-7 лет происходит какое-то аномальное явление. В этом году — засуха. Интенсивно развивались озимые культуры, были посеяны вовремя яровые, и тут к холодной весне добавилось бездождие. У нас последний дождь прошел 26 апреля», — приводит слова Нины Железновой belta.by.

В хозяйстве озимых культур посеяно на 2,7 тыс. га. На одном из полей с озимой пшеницей пришлось все скосить. На участках в низине, где влаги хватило, зерновые сохранились. «Процентов 60 урожая останется, и мы его уберем, чтобы получить и зерно, и солому — очень ценный продукт для агрария, потому как у нас 10 тыс. голов КРС», — отметила директор крупного хозяйства.

По ее словам, засуха сделала коварное дело. «Те поля, которые, мы понимаем, спасти не удастся, мы обработаем и посеем пожнивные культуры — редьку масличную, где-то будет посеяно просо, пайза, чтобы к осени еще получить урожай», — подчеркнула Нина Железнова.

Даже опытный руководитель аграрного предприятия не всегда может предугадать очередное аномальное явление природы, но должен быть готов к любым капризам небесной канцелярии, считает директор хозяйства. «В сельском хозяйстве рассматривается вопрос взаимозамещения культур. Например, озимый ячмень — его стали интенсивно выращивать 3-5 лет назад. Культура, которая позволяет соблюсти более ранние сроки сева с осени и более ранние сроки уборки зерновых летом следующего года. И это дает возможность минимизировать потери», — добавила она.

Относительно более теплого климата в Беларуси Нина Железнова отметила, что мы приближаемся к Испании. «Меньше становится влаги, зимы не морозные, снега немного. А если снег, то нет морозов, чтобы в спячку впали озимые культуры. Поэтому над этим работают ученые, выводят новые сорта. И должны немножко перестраиваться и мы — больше сеять тех культур, которым требуется больше солнца, например просо, пайзу, люцерну, потому что наша основная работа — обеспечить животноводство, бренд Беларуси».