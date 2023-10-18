Президенту Грузии не объявлен импичмент
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Парламент Грузии не смог объявить импичмент президенту Саломе Зурабишвили, так как не набрал необходимого числа голосов. За импичмент проголосовали всего 86 депутатов, в то время как требовалось 100 голосов. Президенту были предъявлены обвинения в нарушениях правил этики и невежественных заявлениях.

Ранее Конституционный суд Грузии признал, что Зурабишвили нарушила основной закон страны, совершив визиты в Бельгию, Германию и Францию, несмотря на прямой запрет со стороны правительства. Решение о нарушении закона президентом поддержали шесть из девяти судей Конституционного суда.

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