Президента Нигера взяла в заложники собственная охрана и требует уйти в отставку

Президент Нигера Мохамед Базум оказался заложником мятежников, которые требуют от него отставки. Однако глава государства отказался покинуть свой пост, пишет Jeune Afrique со ссылкой на источник в военных кругах региона.

При этом французская газета Le Monde считает, что речь не идёт о попытке госпереворота, а сам Базум находится в собственной резиденции и ведёт переговоры с мятежниками. Проблема, по мнению источника издания, связана с президентской гвардией, которую возглавляет генерал Омар Тчиани, назначенный предыдущим лидером. Базум якобы хотел уволить офицера, но гвардейцы осудили такое решение и заблокировали офис Базума. Стрельбы в городе не слышно, также нет и боевой техники.

Известно, что Базум, приведенный к присяге только в 2021 году, не стал подписывать по требованию мятежников из президентской гвардии указ о своей отставке, отмечает телеканал AlHadath. По его утверждению, протестующие захватили здание гостелерадио Нигера.

Африканский Союз (международная межправительственная организация, объединяющая 55 африканских государств) осудил действия гвардейцев, назвав их неприемлемыми, а канцелярия президента в твиттере сообщила, что гвардейцам не удалось заручиться поддержкой армии.

Телеканал Al Jazeera передает также, что в столицу начали прибывать с запада страны дополнительные подразделения спецназа.