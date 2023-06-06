Президент UFC советует белорусу Андрею Орловскому думать о завершении карьеры

Глава UFC Дана Уайт на пресс-конференции выразил мнение, что бывшему чемпиону промоушена в тяжелом весе белорусу Андрею Арловскому нужно задуматься об уходе из спорта.

В минувшие выходные 44-летний белорус потерпел поражение техническим нокаутом в поединке с американцем Дон’Тэйлом Мэйсом. Это неудача стала для него второй кряду.

«Мне нравится Андрей, он отличный парень, и уже очень давно с нами. Но если серьезно, то я согласен с тем, что он должен начинать задумываться о завершении карьеры», – сказал Уайт.

Андрей Орловский владел чемпионским титулом самой престижной ММА-организации в 2005–2006 годах. В общей сложности на его счету 34 победы и 22 поражения, еще один бой был признан несостоявшимся.