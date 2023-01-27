Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов 21 января подписал конституционный закон «О национальном лидере туркменского народа». Этот закон среди прочего обеспечил его отцу – экс-президенту Гурбангулы Бердымухамедову и членам его семьи право неприкосновенности.

«Национальный Лидер туркменского народа и члены его семьи обладают правом неприкосновенности. Право неприкосновенности также относится к его собственности и имуществу, находящемуся в собственности членов семьи», – говорится в законе (цитата по «Интерфаксу»). В том же законе говорится, что национальному лидеру и его семье предоставляется госзащита.

Гурбангулы Бердымухамедов занимал пост президента Туркмении с 2007 по 2022 год.

… И КОММЕНТАРИЙ

Аркадий Дубнов, политолог

Попробовал бы он папе отказать…

Туркменский экс-президент Гурбангулы Бердымухамедов назначил себя «национальным лидером» страны. Ну, что значит, назначил, – парламент, который он теперь возглавляет, принял такое решение, а президент, его сын Сердар утвердил решение своим указом.

Попробовал бы он папе отказать…

Первое, что хотелось бы отметить, так это гражданское мужество Бердымухамедова-отца. Передав формально власть сыну в прошлом году, он мог бы остаться простым «Аркадагом» (покровителем) туркмен, этот титул он присвоил себе ещё в 2010 году. Казалось бы, быть официальным покровителем своего народа, оставаться в статусе, едва ли не сакральном, гораздо важнее для туркмен, чем даже находиться на посту президента.

Потому и говорю о мужестве Бердымухамедова-отца, отказавшегося от покровительства в пользу национального лидерства. Ведь он пошёл на этот шаг через пару недель, после того, как весь мир стал свидетелем печального зрелища, ликвидации статуса национального лидера, который долгие годы принадлежал первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву.

Я теряюсь в догадках, зачем Бердымухамедов-старший пошёл по этому скользкому пути… Может быть, он решил показать, что Назарбаев поплатился за отсутствие прямых наследников мужского пола и передал президентский пост человеку внесемейному, Касым-Жомарту Токаеву? А он, вот беда, оказался ненадежным преемником.

В туркменском случае такого конфуза не будет. Бердымухамедов-отец счастливо обзавёлся сыном много лет назад. Своё решение ему кажется более мудрым, ведь двоевластие, установленное им в Туркменистане по линии отец-сын, выглядит по-домашнему привычным и по-восточному респектабельным.

Однако, жизнь сложнее, чем теоретические изыскания в области центральноазиатского типа престолонаследия. Взять, к примеру, президента Таджикистана Эмомали Рахмона, разменявшего уже четвёртый десяток лет в своём кресле. Вот все у него есть, и титул «лидера нации», присвоенный ему много-много лет назад, и сын по прямой линии, 35-летний красавец Рустам Эмомали, и должности важные он занимает, председатель(мэр) Душанбе, да ещё глава парламента, а все никак папа не решится пересадить сына на своё место…. Хотя уж где-где, а страховки на предмет удержания власти в главной семье Таджикистана более, чем достаточно, – девять детей президента, среди которых старшая дочь Озода, глава исполнительного аппарата своего папы. Говорят про неё, что очень сильный руководитель, в отличие от брата.

Но вот какая проблема, выбор есть, а выбрать страшно…

Публикация из № 7 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.