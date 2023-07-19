Президент Таджикистана побывал там, где все похожи — и вершители судеб, и нищие

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в среду посетил Каабу в священном городе Мекке, сообщает пресс-служба главы государства.

«Облачившись в ихрам (специальную одежду для совершения хаджа) Рахмон совершил два ракаата (цикл повторений) нафль-намаза (добровольная молитва) внутри Каабатуллы. Затем президент Таджикистана и сопровождающие его лица семь раз совершили таваф или обход Каабы, ритуал семикратного бега между холмами Сафа и Марва, обряд стрижки волос», – отмечается в сообщении.

Сообщается, что Эмомали Рахмон совершил паломничество в Каабе (мусульманская святыня в виде кубической постройки во внутреннем дворе мечети аль-Харам в Мекке) в пятый раз.