Президент ОАЭ амнистировал почти тысячу заключенных

В преддверии религиозного праздника Ид аль Адха президент ОАЭ распорядился освободить 988 заключенных.

Осужденные будут освобождены в рамках гуманитарных инициатив страны, которые основаны на ценностях прощения и терпимости. Они получат шанс вернуться на родину, воссоединиться со своими семьями и начать новую жизнь, пишут Русские Эмираты.

Ид аль Адха – один из двух главных мусульманских праздников, в 2023 году его будут отмечать 28 июня. Также он известен как праздник завершения хаджа. Мусульмане в этот день вспоминают жертву пророка Ибрагима, ходят в мечети и раздают милостыню бедным и голодающим.

Это одно из главных религиозных торжеств, напоминающее мусульманам о преданности человека Богу и о милосердии Всевышнего. Ид аль Адха начинают праздновать через 70 дней после Ид аль Фитра, на десятый день мусульманского месяца Зуль-хиджа. В отличие от многих других дат, Ид аль Адха отмечают несколько дней подряд.

Традиции праздника связаны с основными правилами ислама. Его ключевая часть – жертвоприношение. После праздничной молитвы верующие закалывают барана (либо верблюда, корову, буйвола или козу). Закалывая животное, нельзя проявлять агрессию.

Положено одну треть жертвенных животных отдать беднякам или детским домам, одну треть раздать гостям и родственникам, еще одну треть оставить семье. В этот день принято навещать близких и молиться за умерших. Также верующие должны раздавать милостыню.