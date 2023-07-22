Превентивный надзор за отбывшими срок педофилами может составить до 8 лет

Вопросы противодействия педофилии были рассмотрены в пятницу на экспертном совете в Совете Республики под руководством председателя верхней палаты парламента Натальи Кочановой, сообщила пресс-служба Совета Республики.

В ходе заседания эксперты предложили распространить влияние статьи 107 Уголовного кодекса о принудительных мерах безопасности и лечения лиц, страдающих хроническим алкоголизмом, наркоманией или токсикоманией, на тех, кто страдает педофилией. Согласие на такое лечение не требуется.

Чтобы обязать ранее судимых за педофилию к прохождению принудительного лечения в рамках превентивного надзора либо исправительных работ, эксперты заявили о необходимости внести соответствующие изменения в Уголовный, Уголовно-процессуальный и Уголовно-исполнительный кодексы Беларуси.

«При этом в отношении указанной категории лиц, судимых за тяжкие и особо тяжкие преступления, прекращение превентивного надзора предлагается по снятию либо погашению судимости — срок до 8 лет, но не ранее 3 лет после отбытия ими наказания в виде лишения свободы», — говорится в сообщении.

Кроме того, в ходе заседания было озвучено мнение, что будет справедливым взыскивать с педофилов средства, затрачиваемые государством на закупку препаратов для их лечения.

Напомним, что ранее начальник управления Генеральной прокуратуры Анжелика Курчак сообщила, что в Беларуси утвержден протокол химической кастрации педофилов.

«Минздрав разработал и утвердил клинические протоколы лечения лиц, страдающих педофилией, в том числе применение химической кастрации», – сказала она.