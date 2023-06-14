Пресс-служба «Торпедо-БелАЗ»: с Лисаковичем все в порядке

Результат матча чемпионата Беларуси по футболу между «Гомелем» и «Торпедо-БелАЗом», который был сыгран 11 июня, отошел на второй план из-за ЧП с полузащитником жодинцев Дмитрием Лисаковичем.

В компенсированное время футболист неожиданно рухнул на газон гомельского стадиона «Центральный». Игра тут же была остановлена, к Лисаковичу первым подоспел один из игроков «Гомеля», пытавшийся привести Дмитрия в чувство.

Все ли в порядке с игроком «Торпедо-БелАЗа» сейчас? Как рассказали в пресс-службе жодинского клуба, с ним все нормально. По словам медперсонала команды, у него было предобморочное состояние. Но, получив помощь, он смог завершить матч.