Премьер Польши сообщил о переброске более 100 «вагнеровцев» к границе

Более сотни бойцов ЧВК «Вагнер» в Беларуси переместились в сторону Сувалкского коридора, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

«По нашей информации, более 100 наемников группы Вагнера двинулись в сторону Сувалкского коридора под Гродно в Беларуси. Безусловно, это шаг к дальнейшему гибридному нападению на польскую территорию», – сказал Моравецкий на пресс-конференции в Гливице.

Как полагает польский премьер, бойцы будут маскироваться под белорусских пограничников и помогать нелегальным мигрантам попадать в Польшу, передает РИА Новости. Он также не исключил, что ЧВК «Вагнер» может попытаться проникнуть на территорию страны под видом нелегальных мигрантов. Это, по словам премьера, создаст «дополнительные риски».

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе допускают полную изоляцию Беларуси из-за ЧВК «Вагнер». Польша, Литва и Латвия могут совместно принять решение о закрытии своих границ с Беларусью, если на границе с ней произойдут серьезные инциденты с участием группы Вагнера, заявил 27 июля министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский.