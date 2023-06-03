Премьер на «Бабушкиной крынке» решил поработать руками

Премьер-министр Роман Головченко при посещении предприятия “Бабушкина крынка” неожиданно решил принять участие в производственном процессе.

Увидев, как сотрудница предприятия наносит кистью защитное латексное покрытие на сыр, Головченко попросился поработать сам.

“А можно я попробую? Надо перчатку”.

Ему разрешили. При этом в группе сопровождения премьер-министра кто-то заметил, что это непростая работа.

“Нормально? Получается?” – спросил Головченко у сотрудницы предприятия. Та ответила, что хорошо получается.

В пресс-службе правительства назвали ролик “Hand made от Премьера”.