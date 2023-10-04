Премьер-министр Армении Никол Пашинян готов заключить мир с Азербайджаном

Никол Пашинян, премьер-министр Армении, выразил готовность подписать мирное соглашение с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Ранее, после начала военной операции Азербайджана в Нагорном Карабахе, республика капитулировала на следующий день.

Пашинян заявил в эфире армянского телеканала «Новости», транслировавшегося на YouTube-канале СМИ, что они надеются подписать концептуальный документ, который уже находится на столе, в подходящий момент. По его словам, он планировал подписать мирное соглашение с Азербайджаном 5 октября в Испании, но из-за отказа Ильхама Алиева поехать туда это не состоится.

Азербайджан начал военную операцию в Нагорном Карабахе 19 сентября, и на следующий день Армения, контролировавшая эту республику, капитулировала. Территория перешла под контроль Азербайджана.