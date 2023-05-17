Преемником Лукашенко не стал, но возглавил областные профсоюзы

16 мая Александр Рогачук избран руководителем Брестского областного объединения профсоюзов .

«Начинается новый этап моей профессиональной трудовой деятельности. Предстоит напряженная, насыщенная, интересная и увлекательная работа», – написал Александр Рогачук в своем телеграм-канале.

Александр Рогачук с 2014 года и до ухода в отставку с госслужбы в марте этого года возглавлял городскую администрацию Бреста. Во время согласования кандидатуры его преемника впервые прозвучал намёк на то, что в чиновничьих кабинетах ведется поиск преемника и самому Александру Лукашенко.

Тогда между Лукашенко и главным претендентом на пост мэра Бреста, а на тот момент – управляющим делами Брестского облисполкома Сергеем Лободинским состоялся вот такой диалог:

«В чем проблема? Ты там внутри. Работал в облисполкоме. Есть какие-то шероховатости? Причины», ― поинтересовался у Лободинского Лукашенко.

«Работа с предприятиями, в первую очередь, потому что экономика города может давать больший результат», ― ответил новый назначенец.

«А вы этого не видите? В чем истинная причина? Вы же его все чуть ли не президентом предлагали выдвинуть в очередные выборы, и вдруг…», ― отреагировал Лукашенко, обратившись к главе своей администрации Игорю Сергеенко.