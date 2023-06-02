Представители большинства королевских домов мира прибыли в Иорданию

Повод – свадьба Его Королевского Высочества Наследного Принца Хусейна бин Абдуллы и госпожи Раджве Халед бин Мусаед бин Саиф бин Абдулазиз Аль Саиф, которая теперь носит титул Ее Королевское Высочество Принцесса.

Принц Хусейн ибн Абдалла – будущий король Иордании.

Он родился 25 июня 1994 года, когда его отец Абдалла ибн Хусейн аль-Хашими не был даже наследником престола, и ничто не предвещало, что в будущем он станет монархом. Мальчика назвали в честь деда — короля Хусейна Бин Талала, перед самой смертью неожиданно сменившего наследника. Именно так на престол взошел старший сын короля от второго брака 37-летний Абдалла, а не младший брат монарха — 52-летний наследный принц Хасан, носивший этот титул 34 года.

Да и сам принц Хусейн стал наследником хашимитского трона только в 2004 году, заменив своего сводного дядю принца Хамзу.

Он окончил иорданское отделение международной сети школ Choueifat, преподавание в которых ведется на английском языке, до 2012 года учился в Королевской академии в Аммане, в 2016 году получил степень бакалавра по международной истории в Джорджтаунском университете в Вашингтоне. Еще один важный элемент образования наследного принца: как и его отец, дед, дяди и даже тети и сестра, он окончил британскую Королевскую военную академию в Сандхерсте.

Сразу после этого — в сентябре 2017 года — состоялся его всемирный дебют: он выступил перед Генеральной Ассамблеей ООН. Но еще за два года до этого — в 2015 году в возрасте 20 лет Хусейн стал самым молодым человеком, когда-либо председательствовавшим на сессии Совета Безопасности ООН. Принц курировал дебаты о методах предотвращения вовлечения молодежи в экстремистские группировки. А предложенный Иорданией во время его председательства проект резолюции «Поддержание международного мира и безопасности» был принят членами Совбеза единогласно. Бывший тогда генсеком ООН Пан Ги Мун сказал о Хусейне: «Ему еще нет 21 года, но он уже лидер в 21 веке».

Сегодня Хусейн возглавляет «Фонд наследного принца», который занимается развитием в стране технического образования и поддерживает ряд научных и гуманитарных инициатив.

О помолвке будущего короля Иордании и Раджвы Халед бин Мусаед бин Саиф бин Абдулазиз Аль Саиф было объявлено 17 августа 2022 года. Это событие состоялось в Эр-Рияде в Саудовской Аравии, где родилась 28 апреля 1994 года и работала в последнее время в дизайн-студии Designlab Experience невеста принца. По данным королевского двора, ее отец Халед бин Мусаед бин Саиф бин Абдулазиз Аль Саиф происходит из старинного знатного рода. Он основал «El Seif Engineering Contracting» — одну из крупнейших саудовских строительных компаний. И не жалел денег на образование дочери.

Окончив среднюю школу в Эр-Рияде, Раджва уехала в Нью-Йорк, где получила степень бакалавра в школе архитектуры Сиракузского университета, а затем обучалась на направлении «Визуальные коммуникации» в Институте моды, дизайна и мерчандайзинга в Лос-Анджелесе. Жизнь в Калифорнии пришлась девушке по вкусу, и она какое-то время проработала там в архитектурном бюро, но все же решила вернуться домой. Ее знакомство с наследником хашимитского трона произошло, благодаря его школьному другу. Издание Vogue Arabia сообщило, что на недавнем форуме, организованном «Фондом наследного принца», он рассказал, что их познакомил его одноклассник. Местные таблоиды уверяют, что это не была любовь с первого взгляда, более того, Хусейн не сразу понял, что хочет продолжить общение с этой девушкой. Но как-то раз он вспомнил о Раджве и решил ей позвонить. Так начался их роман.

Его родителям выбор сына явно пришелся по душе. 22 мая королева Иордании Рания организовала для нее праздничную «ночь хны» — это традиционный прощальный вечер невесты, своего рода девичник, когда ее руки расписывают хной. Мать жениха не скупилась на добрые слова:

«Я никогда не забуду, как счастливы были мы с Его Величеством, когда Хусейн сказал нам, что собирается жениться на Раджве. Она — идеальный ответ на все мои молитвы о нем».

На свадьбу съехались представители ведущих королевских домов мира. Так принято.