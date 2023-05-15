Заместитель начальника отдела Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Министерства внутренних дел Михаил Мехович рассказал некоторые подробности в громком деле о манипулировании спортивными результатами в белорусском футболе. Представителя ведомства цитирует сайт sport5.by.

Отвечая на вопрос корреспондента, кто именно обращался в другие клубы с целью подкупа, Михаил Мехович указал:

– Это именно те люди, которые не входили в руководство футбольного клуба «Шахтер», но влияли на руководителей, организовывали встречи, давали указания и тянули «Шахтер» к чемпионству с помощью финансовых вливаний извне. К игрокам здесь в меньшей степени возникают вопросы. Больше вопросов к людям, которые давали указания руководству клуба из Солигорска. Штаб «Шахтера» находился в одном из отелей, где собиралось руководство футбольного коллектива и где они получали различные указания: «Этот матч мы организовываем. Здесь мы завозим деньги команде, чтобы она отобрала очки у условных конкурентов – «Динамо» или БАТЭ».

– Как раз в то время у «Шахтера» были сложности. И только в последних турах он вернулся на первую позицию. Как все происходило?

– За два тура до окончания чемпионата была победа «Энергетика-БГУ» над минским «Динамо». За эту победу «Энергетик-БГУ» получил от «Шахтера» 10 тысяч долларов. Они были переданы начальнику команды, а после распределены между футболистами.